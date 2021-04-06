Baraj Dizisi 34. Bölüm Full İzle FOX TV! 6 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 34. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

İlk sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Baraj dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı Baraj dizisi salı akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Baraj Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj geçen hafta 33. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Bahar ve Nazım ilişkileri hakkında yeniden düşünmeye başlarken Tarık, İbrahim ve Zahra ise iyice köşeye sıkışır. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nazım’ın Nehir’i yangından kurtarması ile ikisi de duygularını yeniden sorgulamaya başlar. Nazım ve Nehir ayrı ayrı duygularını sorguladıktan sonra yüzleşmeye karar verirler. İkisi de birbirlerini sever ancak Nazım ne yapacağını bilemez. Bir yanda da Bahar vardır. Bu sırada Bahar ise Nazım’ı kaybetmekten çok korkmaktadır. Onu yanında tutmak için Azra ile beraber yaptıkları planları ondan saklamaya çalışır. Ancak bu sırada Mert’in kaçırılması ve Azra’nın geçmişi ile ilgili gerçekler Bahar’ı zor duruma düşürür. Nazım ve Nehir Mert’i bulmak için uğraşırken, Tarık’ın başı da büyük beladadır. Tarık, Zahra ve İbrahim hala Meryem’in cesedinden kurtulamamışlardır. Bu sırada Halit ve Hayriye’nin evlenme teklifleri de onları köşeye sıkıştırır. Tüm bunların üzerine Bahar, Tarık’ı Halil’i öldürmekle suçlamaya başlar. Tarık tüm cephelerde köşeye sıkışmıştır.

Baraj Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Nehir ve Nazım arasında ipler koparken, Tarık ise Meryem’in cesedinden kurtulmak için farklı bir yol izlemeye başlar. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.