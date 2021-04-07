Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 678. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana büyük beğeni toplayan yarışmada eğlence ve heyecan dolu anlar ekrana geliyor. Her hafta birbirinden renkli yarışmacıların rekabet ettiği programda günün ve haftanın birincisi olacak isimler merakla bekleniyor. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. İlgi ile takip edilen yarışmada gelinler günün yemeğini kısıtlı süre içinde tamamlamaya çalışırken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya gayret ediyor. Eğlence ve kahkaha dolu anların ekrana geldiği programda günün yemeğini en lezzetli yapan ve en çok puanı kazanan yarışmacı günün birincisi olurken, hafta boyunca en yüksek puanları toplayan yarışması ise haftanın birincisi oluyor. Yarışmada günün birincisi olan gelin çeyrek altın, haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bilezik kazanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 6 Nisan Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altının Sahibi Kim Oldu?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışması dün yine eğlence dolu bölümü ile ekrana geldi. Gelinler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı programda kaynanalar ise kahkaha dolu anlar yaşadı. Programın sevenleri 6 nisan günü çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının son bölümünde Ayten, Seda ve Esra 16 puan alırken, Ece ise 13 puan aldı. Günün en yüksek puanını alan 3 yarışması arasında kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişini kazanan Ayten çeyrek altının sahibi oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 nisan puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.