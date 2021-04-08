Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 167. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 8 Nisan 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor. Suçlular ve mağdurlar arasında yüzleşmelerin yaşandığı program hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 7 Nisanda Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yine birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana getirdi. Programa gündem olan olayların derinleştiği son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Programın son bölümü yine merakla takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde annelerini bulmak isteyen kardeşler gündem olmaya devam etti. 5 yıldır annelerinden haber alamayan kız kardeşler, babaları hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu. Yayına bağlanan gizli tanık, kız kardeşlerin annelerinin Fatoş ismini kullandığını ve müzikli bir restoranda çalıştığını iddia etti. Babaları Yunus’un yakın akrabası ise canlı yayında Fatoş’un Urfalı başka biri ile kaçtığını iddia etti. 5 yıldır görmedikleri annelerinden haber almak isteyen kız kardeşler, babaları tarafından suçlanan annelerine canlı yayından seslendi. Didem Arslan Yılmaz konu ile ilgili yeni gelişmeleri izleyenlerle paylaştı. Programın son bölümünde Alper ve Songül arasındaki yüzleşme de devam etti. Songül hanım eşini aldattığına yönelik iddiaları yalanlarken, öne sürülen fotoğraflarla uzun zaman kendisine şantaj yapıldığını açıkladı. Programa bağlanan bir tanık ise Songül hanım ve Salih’i yalnızca bir defa beraber gördüğünü belirtti. Alper Bey’in başka kadınla ortaya çıkan fotoğrafları da tartışma konusu oldu. Alper Bey eşinin aldatmadığını, kıskandırmak için o fotoğrafları çekildiğini iddia etti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 8 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programda konuşulacak yeni gündemler merak konusu oldu. Yeni bölümde Alper ve Songül yüzleşmesi devam edecek. Kız kardeşlerin anneleri ile ilgili yeni gelişmelerin de ekrana geleceği program bugün saat 15.15’te Show TV’de ekrana gelecek.