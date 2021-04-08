Zuhal Topal'la Sofrada 579. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 579. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen program ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip ediliyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların mutfaktaki yeteneklerini sergilediği programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Kimi zaman eğlenceli kimi zaman gerilimli anların ekrana geldiği yemek yarışması hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile renk kattığı yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana kıyasıya rekabet ediyor. Gelinlerin kendi seçtikleri menüleri kısıtlı zaman içinde hazırlamaya çalıştığı yapımda kaynanalar ise kendi gelinlerini birinci yapmak için puan veriyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği kaynanaların ise Zuhal Topal ile beraber jüri üyesi olduğu yapımda hergün farklı bir gelinin evine konuk olunuyor. Haftanın birincisi olan isim ise cuma günü ekrana gelen final bölümü ile açıklanıyor. Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanları alarak haftanın birincisi olan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 7 Nisan Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finali yaklaşırken rekabetin de arttığı programda eğlenceli anlar ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri 7 nisan yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını araştırıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen son bölümünde Eda Turan ve kaynanası Sultan Turan yarıştı. Lezzetli yemeklerle dolu menüsü ile kaynanalardan olumlu yorumlar alan Eda Turan, gün boyu zamanla yarıştı. Eda Turan günün sonunda Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 31 puan almayı başardı.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 8 Nisan Yarışmacısı Kim Olacak, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında bugün Samiye Atar ve kaynanası Kadriye Atar yarışacak. İkilinin puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.