Acemi Anneler 124. Bölüm Tek Parça İzle! 8 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 124. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda yakın arkadaş olan 4 kadının aile yaşantıları anlatılıyor. Dizi hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler dün 123. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizinin ekrana gelen son bölümünde Aysun Ecrin’i almak için yeni planlar yaparken, Cenk ve Hayat ise yeni bir sorun ile karşı karşıya kalır. Dizi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen son bölümünde Aysun her şeye rağmen kızı Ecrin’i geri almak konusunda kararlıdır. Bu sırada Beyza’nın geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü öğrenir. Bunu kullanarak Ecrin’i geri almayı planlar ve Beyza’nın moralini bozacak durumlar yaratmak için harekete geçer. Bir yandan da onun güvenini kazanmaya çalışır. Aysun Beyza ile uğraşırken Hayat da çok zor duruma düşer. Jasmin butikte Hayat ile yaşadığı yüzleşmenin ardından kendisini arabanın önüne atar. Jasmin’in yaralanması ile Hayat kendisini suçlu hisseder. Bu durum Jasmin’in Cenk’e karşı yeni bir koz elde etmesine neden olur. Cenk Jasmin’den ayrılma kararını ertelemek zorunda kalır. Hayat ise yaşananlar karşısında çok üzgündür. Bunun üzerine Cenk’in annesinden duydukları yıkılmasına neden olur.

Acemi Anneler Dizisi 124. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. 124. bölüm fragmanında Hayat herkesten uzaklaşırken, Cenk ise ona ulaşmak için harekete geçer. Nil ve Kemal’in de yeni bir sürpriz ile karşılaştığı yeni bölüm fragmanın ardından yeni bölüm heyecanı arttı. Dizi 124. bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.