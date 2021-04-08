Mucize Doktor Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mucize Doktor 57. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Mucize Doktor dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Macera dolu senaryosu ve duygusal anlatımı ile sevilen dizinin başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Uysal yer alıyor. Dizi perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Mucize Doktor Dizisi 56. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor geçen hafta 56. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Ferman’ın bir daha cerrahlık yapamayacağını öğrenmesi herkes için büyük yıkım yaratır. Ancak Ali’den de destek alan Ferman’ın vazgeçmeye niyeti yoktur. Mucize Doktor son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yaşanan kazanın ardından Ferman bulunur ancak başına gelenler herkesi çok üzer. Bunun üzerine Ferman’ın bir daha cerrahlık yapamayacağını öğrenmesi ise onu perişan eder. Ancak kardeşine verdiği sözü hatırlar ve vazgeçmemeye karar verir. Ali ise hocasına yardım etmek için tüm imkanları seferber eder. Onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ferman’ın elini kurtarmak için bulunan yol ise çok acılı olacaktır. Ferman her şeyi göze alır ve bu acıları çekmeyi kabul eder. Tek istediği yeniden cerrahlık yapabilmektir. Bu sırada Demir’in ortadan kaybolması herkesi şaşırtır. Demir’in gidişi ile beraber Tanju bölümdeki tek uzman doktor olmuştur. Tek başına yetişmesi ise imkansızdır. Bu da asistanlar için yeni bir fırsat haline gelir.

Mucize Doktor Dizisi 57. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mucize Doktor dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin 57. bölüm fragmanı ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Ferman işini yapmak için mücadele ederken, hastaneye gelen yeni cerrah ve Ali arasında ise çatışma yaşanır. Mucize Doktor dizisi macera dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.