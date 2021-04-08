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- 08 Nis 2021 - 15:30

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Kıbrıs 2. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Bir Zamanlar Kıbrıs 2. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 2. Bölüm izle, makalemizle birlikte Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz.

Ali Kurt
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Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 2. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alması beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu’nun yer alacağı yapımda Kanlı Noel olayları anlatılıyor. Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zorlu süreçleri ekrana taşıyan yapım her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da izleyenleri ile buluşacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 1. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Uzun zamandır merakla beklenen dizinin ilk bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Tarihi bir dönemin anlatıldığı yapımın ilk bölümü izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin geçen hafta ekrana gelen ilk bölümünde 21 Aralık 1963 sabahı Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ne yaşayacaklarından habersiz hayata başlar. Yüzyıllardır birlik içinde, aşk ve sevgi ile yaşayan Dereli ailesi de tüm Kıbrıs Türkleri gibi Kanlı Noel olarak adlandırılacak olayların yaşanacağını bilmeden uyandıkları sabahta büyük bir yıkım ile karşılaşırlar. Dereli ailesinin hayatlarının sonuna kadar değişeceği aynı sabah yıllardır farklı bölgelerde görev yapan ve sonunda nişanlısına kavuşan Ankaraşı’nın da hayatı değişir. Uzun zaman sonra nişanlısının yanına dönen Ankara’lı uzun süre kalacağını düşünürken, Kıbrıs’ta başlayan saldırılar onu beklenmedik bir göreve sürükler. Kanlı Noel saldırılarının başladığı o sabahtan sonra artık ne Dereli ailesinin ne de Ankaralı’nın hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi geçen hafta ekrana gelen ilk bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Çarpıcı sahneleri ile dikkat çeken yapımın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Kemal Dereli’nin karısından ve kızından ayrı düştüğü görülürken, Ankaralı ise yeni bir mücadele için harekete geçer. Heyecan dolu yeni bölüm fragmanı ile izleyenlerde merak uyandıran yapım bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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08 Nis 2021 - 15:30 - Dizi Fragmanları

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