Arıza Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Arıza Final Tek Parça Youtube İzle!

Arıza Dizisi 30. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.



Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza bu hafta final bölümü ile ekrana geliyor. Yeni sezonda yayın hayatına başlayan yapım 30. bölümü ile ekrana veda edecek. Adalet ve intikam arayışında olan Ali Rıza’nın verdiği mücadelenin anlatıldığı yapımda Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncular yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile sevilen yapım 11 Nisan Pazar akşamı son bölümü ile izleyenleri ile buluşacak. Dizinin son bölümü pazar günü saat 20.00’da Show TV’de ekrana gelecek.

Arıza Dizisi 29. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Arıza dizisi geçen hafta 29. bölümü ile ekrana geldi. Ali Rıza ve Haşmet’in intikam için birlik olduğu son bölümde Burak da tehlikeli oyunlar içine girer. Ali Rıza beklenmedik bir gerçeği öğrenir. Dizi son bölümü işe yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Arıza dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ali Rıza sonunda Balaban’ın intikamını almıştır. Şimdi ise sıra Burak’a gelmiştir. Burak ise onlara karşı güçlenmenin yollarını aramaktadır. İhtiyar’ın az bir zamanı kaldığını öğrenen Burak, ondan kendisine kalacak günü beklerken bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet’i yok etme planı yapmaktadır. Burak’ın harekete geçirdiği plan yüzünden Halide babası ve Ali Rıza yüzünden seçim yapmak zorunda kalır. Bu sırada Ali Rıza ve Haşmet ise Burak’ı yenmek için sokaktakileri kendi yanlarına çekmeleri gerektiğini düşünür. Ali Rıza babasının kendisine bıraktığı defterdeki ipuçlarını araştırmaya başlar. Defterde gölgelerden biri olduğu açıklanan 7 numarayı aramak için harekete geçer. Ali Rıza’nın onu bulması zor olmaz çünkü zaten tanıdığı biridir.

Arıza Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin final bölümü olacak 30. bölüm fragmanında Halide’nin hamile olduğunu söylemesi dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da Show TV’de ekrana gelecek.