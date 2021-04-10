Menajerimi Ara 33. Bölüm Full İzle Star TV! 10 Nisan 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Menajerimi Ara 33. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi heyecan ve macera dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda bir ajansta çalışan menajerlerin zorluklar ve maceralarla dolu yaşamları anlatılıyor. Dizi pazar akşamları saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Menajerimi Ara Dizisi 32. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara geçen hafta 32. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ayla, Barış ve Dicle arasında yeni bir kriz yaratmaya devam ederken, Feris ve Serkan için ise olumlu gelişmeler yaşanır. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ayla ve Dicle arasında yeni bir gerilim yaşanır. Dicle’yi oğlundan uzak tutmak isteyen Ayla, bunun için her yola başvurur. Barış Dicle ve annesi arasında kalır. Bu sırada Feris’in oyuncusu sette bitmeyen bir hıçkırık krizine yakalanır. Bunun nedenini öğrenen Feris durumu çözer. Peride’nin oyuncusu Selda Alkor ile Çınar’ın seslendirme sanatçısı arasında ise basına beklenmedik haberler düşer. Bu haberler herkesi yaralarken, ajansta ortaya çıkan yeni krizler ise menajerleri yeni mücadelelere sürükler. Ayla Dicle konusunda Feris’ten yardım ister. Feris Ayla’nın taleplerine karşı gelirken, Ceyda da olaya dahil olur. Ceyda’nın da karışması ile Dicle zor bir kararın eşiğine gelir. Bu sırada Serkan’ın boşanması Feris ile yakınlaşmalarını sağlarken, Serkan ve Kıraç arasındaki savaş da yeni bir boyuta taşınır.

Menajerimi Ara Dizisi 33. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanında Barış için yurt dışı hazırlıkları başlar. Serkan ise Feris’e sürpriz bir evlilik teklifinde bulunur. Menajerimi Ara dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.