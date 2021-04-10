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- 10 Nis 2021 - 13:39

Kardeşlerim 8. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 8. bölüm full izleme linkine ve 8. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Kardeşlerim 8. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Kardeşlerim dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda kimsesiz kalan 4 kardeşin birbirlerine olan bağlılıkları ve hayata karşı mücadeleleri anlatılıyor. Dizi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Kardeşlerim Dizisi 7. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim geçen hafta 7. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Nebahat ve Akif arasında işler karışmaya başlarken, Kadir ise Melisa’dan uzak durmak için yeni hamlelerde bulunur. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nebahat yaptığı şantaj ile Akif’i köşeye sıkıştırdığını düşünmeye başlar. Nebahat bu oyunun kazananı olduğuna eminken Akif ise onu ters köşe yapmak için planlarına başlar. Bu sırada Suzan’ın düşmesi ile yaşananlar Hediye’nin annesinin geçmişi ile ilgili yeni gerçeklerle yüzleşmesine neden olur. Ömer’i üzmemek için Melisa’dan uzak durmaya çalışan Kadir ise Süsen ile yakınlaşmaya başlar. Bu yakınlık Melisa’yı büyük hayal kırıklığına uğratırken, Berk ise bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışır. Doruk ise müzik yarışmasına katılmak için Asiye’yi ikna etmeye çalışır. Ankara’ya gitmek için beraber yola çıktıklarında ise beklenmedik felaketlerle karşılaşırlar. Beraber her şeyi aşan ve sahneye çıkan Doruk ve Asiye yarışmayı da kazanmayı başarır.  Nebahat Akif tarafından oyuna getirildiğini anladığında inanılmaz öfkelenir ve bu öfkenin sonuçları herkes için ağır olacaktır. Asiye ise eve döndüğünde onu bekleyen büyük bir felaket vardır.

Kardeşlerim Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında evdeki herkesi baygın bulan Asiye büyük bir şok geçirirken, Kadir ve Melisa arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

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10 Nis 2021 - 13:39 - Dizi Fragmanları

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