Sen Çal Kapımı Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sen Çal Kapımı 39. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana beğeni toplayan romantik komedi dizisinde Eda ve Serkan’ın macera dolu aşkları anlatılıyor. Dizi her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sen Çal Kapımı Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı geçen hafta 37. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Eda ve Serkan’ın beklenmedik karşılaşması ikisini de yeniden düşünmeye iterken Eda zor bir kararın eşiğine gelir. Dizi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Serkan havaalanına yetişmeyi başarır. Ancak Eda’ya ulaşamadan baygınlık geçirir. Şans eseri Serkan’ın o halini gören Eda ise hastalığını merak eder ve yaşananlardan çok etkilenir. Bu durumda ise vermesi gereken tek bir karar vardır. Eda Serkan’ı bu halde tek başına bırakmak istemez ve gitmekten vazgeçer. Serkan ise yaşadığı baygınlık sonrasında hastanede büyük bir sağlık sorunu olduğunu öğrenir. Serkan’ın bu durumu hayatı ile ilgili önemli bir karar almasına neden olur. Yaşanan onca şeye rağmen Selin’in ise vazgeçmeye niyeti yoktur. Serkan artık hayatı doğaçlama şekilde ve Eda ile yaşamak ister ve Eda’ya önemli bir teklifte bulunur. Eda ve Serkan herkesten uzakta yeniden başlamaya karar verirler. Ancak sorunlar peşlerini bırakmaz.

Sen Çal Kapımı Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin merakla beklenen 39. bölüm fragmanı da yayınlandı. Eda ve Serkan’ın yolculuğa çıktıklarının görüldüğü yeni bölüm fragmanında Serkan’ın peşine düşen kadın ise merak edildi. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.