Acemi Anneler 126. Bölüm Tek Parça İzle! 12 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 126. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acemi Anneler dizisi heyecan ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda yakın arkadaş olan 4 kadının aile ve aşk hayatları anlatılıyor. Dizi hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Acemi Anneler Dizisi 125. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler 9 nisan günü geçen haftanın son yayını ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Aysun, Beyza’yı oyuna getirirken, Hayat ve Cenk için ise işler karışmaya başlar. Acemi Anneler dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Acemi Anneler dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde sosyal hizmetler görevlisi Beyza’nın evinde rutin kontrollerini gerçekleştirirken beklenmedik bir olay yaşanır. Evi dumanların sarması ile Beyza Ecrin’in hayatını tehlikeye atmış gibi görünür. Bu durum karşısında Beyza ne yapacağını bilemezken, Aysun suçu üstüne alır. Bu hamle ile Beyza Aysun’a daha çok güvenir ve ona Melahat ile beraber kalmasını önerir. Aysun hedefine ulaşmaya başlamıştır. Bu sırada Tijen’in tedavi biçimi Ömer’i sinirlendirir. Bunlara daha fazla katlanmak istemeyen Ömer Sultan ile konuşur. Konuşmayı duyan Tijen ise gerçekleri öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Hayat ise son yaşananların ardından Dürdane’den duyduğu laflardan çok etkilenir ve Cenk ile görüşmeme kararı alır. Bu kararın nedenini bir mektup ile Cenk’e anlatmak ister. Ancak mektup Jasmin’in eline geçer. Jasmin mektubu değiştirir ve Dürdane’nin okumasını sağlar. Hayat ve Cenk için işler yeniden karışır.

Acemi Anneler Dizisi 126. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 126. bölüm fragmanında Aysun’un altınları alıp kaçması şaşkınlık yaratırken, Hayat ise yaşananların ardından Cenk ile tüm bağlarını koparmaya karar verir. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.