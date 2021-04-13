Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 170. Bölüm Full İzle! 13 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 13 Nisan 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. Suçlular ve mağdurların yüzleştiği programda çarpıcı gündemler ele alınıyor. Program hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 169. Bölümde Neler Yaşandı, 12 Nisanda Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Birçok farklı gündemin konuşulduğu son bölümde yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yeni yüzleşmelerin ekrana geldiği 12 nisan programı ilgi ile takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen son bölümünde dolandırıcılık ve kayıp olayları ekrana geldi. Eşi tarafından düğünde 1 milyon lira dolandırılan Behiye hanımın düğün görüntüleri yeniden ekrana gelirken, Kadri Bey ile ilgili yeni iddialar da ortaya atıldı. Behiye hanım ile olan düğünündeki tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Kadri Bey’in ikinci eşi dün ilk kez canlı yayına katıldı. Kadri Bey’in ikinci eşi yaşananlarla ilgili beklenmedik açıklamalarda bulundu. Programda annelerini arayan Hülya ve Ayla kız kardeşler de gündem olmaya devam ettiler. Uzun zaman sonra babaları ile yeniden canlı yayında konuşan kız kardeşler üvey babaları ile annelerinin ilişkisini ve o süreçte yaşadıklarını anlattı. Kız kardeşlerin anneleri Fatma hanımın nerede olduğu ise henüz bilinmiyor. Programın diğer gündemi ise Esra’yı zorla alıkoyduğu iddia edilen Damla hanım oldu. Damla hanım hakkındaki iddialarını reddediyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 13 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın bugün ekrana gelecek bölümünde Behiye hanımın dolandırıcılık olayı gündem olmaya devam edecek. Program yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.