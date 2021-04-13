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- 13 Nis 2021 - 13:39

Baraj Dizisi 35. Bölüm Full İzle FOX TV! 13 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 35. Bölüm izle, Baraj son bölüm izle, Baraj 35. Bölüm fragmanı izle araştırması yapan kişiler için hazırladığımız Baraj 35. Bölüm izle makalemizle birlikte dizideki tüm önemli anları sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda dizinin tamamını da tek parça olarak izlemenizi sağlıyoruz. Baraj 35. Bölüm tek parça izle seçeneğinden faydalanarak diziyi izlemek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz…

Ali Kurt
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Baraj 35. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Baraj dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen dizide bir aşk üçgeni içinde yaşanan heyecan dolu olaylar anlatılıyor. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün yer aldığı dizi salı akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Baraj Dizisi 34. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj geçen hafta 34. bölümü ile ekrana geldi. Her bölüm heyecanın arttığı dizinin son bölümünde yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Nehir ve Nazım arasında iplerin koptuğu son bölümde Tarık ise cesetten kurtulmanın yolunu bulur. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nehir, oğlu Mert’in kaçırılması ile ilgili gerçekleri öğrenir. Bunları Nazım’a anlatmak ve Bahar’ın gerçek yüzünü göstermek ister. Ancak elinde bir kanıt yoktur. Yine de gidip Nazım’a Azra ve Bahar’ın yaptıklarını anlatır. Ancak Nazım Nehir’e inanmaz. Bu durum karşısında Nehir artık vazgeçmeye karar verir. Nazım’dan uzak durmaya başlar. Bu sırada yaşananları düşünen Nazım ise Nehir’in kısa süre içinde başka bir adam ile yakınlaştığını görünce sinirlenir. Üstelik bu adamın Nehir’e kötü bir amaç ile yaklaştığını anlamıştır. Ama bu konuda Nehir’i ikna etmek o kadar da kolay olmaz. Nazım ve Nehir cephesinde işler karışırken, Tarık ise Meryem’in cesedinden kurtulmak için yeni bir yol bulur. Tarık, İbrahim ve Zahra düğün için Meryem’lerin köyüne gitmeyi kabul ederler. Cesedi köye gömmeyi planlarlar.

Baraj Dizisi 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin geçen hafta yayınlanan heyecan dolu bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin heyecan dolu yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Nehir’in Alihan’ın gerçek yüzünü öğrendiği görüldü. Tarık ve Nehir arasındaki beklenmedik yakınlaşma ise izleyenler şaşırttı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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13 Nis 2021 - 13:39 - Dizi Fragmanları

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