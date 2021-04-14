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- 14 Nis 2021 - 10:28

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 170. Bölüm Full İzle! 14 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme farklı gündemi ile Show TV ekranlarında saat 15.15'te seyircisiyle buluşacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 14 Nisan 2021 kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 14 Nisan 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. Suçlular ve mağdurların yüzleştiği yapım hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 169. Bölümde Neler Oldu, 13 Nisanda Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yine çarpıcı gelişmeler ile ekrana geldi. Birden fazla gündemin ekrana geldiği son bölümde ikiz kardeşlerle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Hülya ve Ayla’nın diğer kardeşleri Leyla da tartışma konusu oldu. Program dün ekrana gelen bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde programda anneleri Fatoş’u bulmak ve yüzleşmek için katılan ikiz kardeşler Hülya ve Ayla gündem olmaya devam etti. Anneleri ve babaları ile yüzleşme yaşayan ikiz kardeşlerin, diğer kardeşleri Leyla’nın evliliği ile ilgili çarpıcı gündemler de ekrana geldi. İkiz kardeşler canlı yayında halaları ve amcaları ile de yüzleşme yaşadı. Gerin anların ekrana geldiği son bölümde Hülya’nın eski eşi ile ilgili de tartışmalar yaşandı. Hülya’nın 3. evliliğindeki kocası Vedat Bey canlı yayında Hülya’nın kendisini ve çocuklarını terk ettiğini iddia etti. Hülya ise eşinin iddialarına karşı evlerinde psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü bu nedenle evi terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. İkizlerin diğer kardeşi Leyla’nın kaynanası Gülten hanım da canlı yayına bağlandı. Gülten hanım oğlu Volkan’ın anlattıklarını yalanlayarak gelini Leyla’nın doğru söylediğini açıkladı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 14 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında dün yaşananların ardından programın yeni gündemlerinin neler olacağı merak edildi. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının yeni bölümünde ikiz kardeşler ve Leyla hanım ile ilgili iddialar konuşulmaya devam edilecek. Program yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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14 Nis 2021 - 10:28 - Dizi Fragmanları

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