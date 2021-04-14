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- 14 Nis 2021 - 10:42

Doya Doya Moda All Star 14 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 23. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Herkesin severek izlediği yarışma olan Doya Doya Moda All Star yarışması bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Elenen yarışmacıların hayallerine veda ettiği bu yarışma herkesin en çok izlediği reyting rekortmeni bir yarışma! Sizlerde son yayınlanan bölümlere ulaşmak için aşağı bıraktığımız linke ya da videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Sadece son bölüm değil aynı zamanda izlemek istediğiniz bölümleri de sizlere reklamsız olarak sunuyoruz.

Ali Kurt
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Doya Doya Moda All Star 23. Bölüm 14 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda rekabet ve eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan moda yarışmasında kahkaha dolu anlar ekrana geliyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Uğur Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının haftanın hergünü konsepte uygun kombinleri ile podyuma çıktığı programda en tarz kadın seçiliyor. Hergün alınan puanların öneli olduğu yarışmada birinci olan isim haftanın finali ile açıklanıyor. Heyecan dolu final bölümünde haftanın birincisi seçilen yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 13 Nisan Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından Doya Doya Moda dün yeni haftanın ikinci yayını ile ekrana geldi. Yarışmacıların en tarz kombinleri yapmak için rekabet ettiği son bölümde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Programın sıkı takipçileri 13 nisan günü birinci olan ismi merak ediyor.

Doya Doya Moda programın dün jüriden tam puan alan 3 isim birinciliği paylaştı. Su, Birben ve Özde 20’şer puan alarak, günün birincisi oldu.  Rümeysa’nın 19 puan ile ikinci olduğu son bölümde 14 puan alan Emel günü son sırada tamamladı.

Doya Doya Moda 14 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim?

Doya Doya Moda programı bugün haftanın üçüncü bölümü ile ekrana gelecek. Finalin heyecanının şimdiden başladığı yarışmada 14 nisan puan durumu ile henüz belli olmadı. Doya Doya Moda merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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14 Nis 2021 - 10:42 - Dizi Fragmanları

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