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- 14 Nis 2021 - 12:20

Sadakatsiz Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 14 Nisan 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 26. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Sadakatsiz 26. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi gerilim ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı yapımda aldatılan bir kadının gerilim dolu hikayesi anlatılıyor. Yayınlana ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan dizi her hafta sosyal medyada gündem yaratıyor. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Dizi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da Kanal d’de yayınlanıyor.

Sadakatsiz Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz geçen hafta 25. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Derin’in kaçırılması ile ilgili gelişmeler izleyenleri şaşırttı. Sadakatsiz dizisinde Derin’in çaresiz kalırken, onu bulmaya çalışan Asya ve Volkan’ın hayatını kökten etkileyecek yeni bir gelişme yaşanır. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünde Derin çaresizlik içinde kurtulmayı bekler. Yaşadıklarından korkan ve ne yapacağını bilemeyen Derin perişan haldeyken, Asya ise üzerindeki baskılardan çok sıkılmıştır. Yaşananlardan bunalan Asya, her ne kadar istemese de sürekli kafası geçmişe gitmeye başlar. Asya bir yandan bununla mücadele ederken diğer yandan da herkes için doğru adımlar atmaya çalışır. Bu sırada Volkan ise Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eder. Bu araştırmaları esnasında Volkan inanılmaz bir gerçek ile karşı karşıya kalır. Volkan öğrendiği bu gelişmeyi anlamaya çalışırken, yaşanan sürpriz bir gelişme ise dengeleri birkez daha değiştirir. Derin’in başına gelenlerin gizemi ise hala çözülmemiştir.

Sadakatsiz Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizide yaşanacak yeni gelişmeler merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Volkan’ın karşılaştığı sürpriz isim onu öfkelendirirken, Derin’in ardından Asya’nın da kaçırılması ise ekrana damgasını vurdu. Sadakatsiz dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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14 Nis 2021 - 12:20 - Dizi Fragmanları

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