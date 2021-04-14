Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 14 Nisan 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Doğduğun Ev Kaderindir 39. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk yer alıyor. İkilemler içinde büyümüş Zeynep’in zorlu hayatının anlatıldığı yapım çarşamba akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geçen hafta 38. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Zeynep’in hayatına geçmişten yeni bir misafir gelir. Zeynep bir yandan yeni arkadaşlıklar kurup bir yandan işlere odaklanmaya çalışırken, Barış ise bu yeni arkadaşlardan şüphe etmektedir. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Zeynep ve annesinin geride bıraktıkları Gülbin, Nesrin ismi ile yeniden hayatlarına girer. Kim olduğunu gizleyen Nesrin Zeynep’ten intikam almak ister. Bu sırada Nermin ise şirket yönetimini Zeynep’e bırakma kararı alır. Zeynep annesinin bu kararını Barış ve Nesrin’in de desteği ile kabul eder. Bu sırada aileler ise Mehdi’den sonra yaşanan derin hüznü yıkmanın yollarını aramaya başlar. Ya havası yavaş yavaş dağıtılırken, Nesrin abisi olarak tanıttığı Tarık’ı da şirkete sokar. Nesrin ve Tarık Zeynep’in huzurunu kaçırmak için yeni planlar yaparken, Barış ise onlara karşı mesafelidir ve kimsenin Zeynep’i üzmesine izin vermeyecektir. Bu sırada Nuh ve Benal’in yeniden hayaller kurmaya başlaması Cemile ile yollarının ayrılmasına neden olur.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Nesrin ve Zeynep arasındaki yakınlık artarken, Barış ise Tarık’tan hiç hoşlanmaz. Cemile’nin vedasının da dikkat çektiği yapım yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.