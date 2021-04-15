Doya Doya Moda All Star 15 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 24. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 24. Bölüm 15 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Doya Doya Moda programı eğlence ve rekabet dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen moda programında eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Moda konusunda birbirinden iddialı isimlerin kıyasıya mücadele ettiği programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Umur Eker, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Birbirinden iddialı büyük beden 7 kadının yarıştığı programda hergün farklı bir konsept için podyuma çıkılıyor. Yarışmacılar günün konseptine uygun en tarz kombinleri yapmak ve jüriden yüksek puan almak için çabalıyor. Hafta boyunca jüriden en yüksek puanları alan yarışması ise tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 14 Nisan Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından Doya Doya Moda dün yine keyifli sohbetlerin gerçekleştiği ve podyumda eğlenceli anların yaşandığı bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finalinin yaklaştığı programda heyecan da yükseldi. Rekabet dolu geçen son bölümde günün birincisi olan isim ise merak edildi.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde 4 yarışmacı jüriden tam puan almayı başardı. 4 yarışmacının günün birinciliğini paylaştığı son bölümde tüm yarışmacıların yüksek puanlar alması ise dikkat çekti. Emel, Özde, Su ve Birben 20 tam puan alırken, Betül ve Ferdanur ise 19 puan aldı.

Doya Doya Moda Programı 15 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programı 15 nisan puan durumu henüz belli olmadı. Program merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.