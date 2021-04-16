Zuhal Topal'la Sofrada 585. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 16 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 585. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen program ilk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Mutfakta birbirinden iddialı yarışmacıların rekabet ettiği yapımda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Kimi zaman gerilimli kimi zaman kahkaha dolu anların ekrana geldiği program hafta içi hergün saat 16.00’da yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışmada her hafta 5 gelin ve kaynana kıyasıya rekabet ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini gösterdiği yarışmada kaynanalar ise jüri üyesi oluyor. Gelinler kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde hazırlamak için zamanla yarışıyor. Kaynanalar ve Zuhal Topal’ın verdiği puanlar ile haftanın birincisi seçiliyor. Cuma günleri yayınlanan final bölümü ile haftanın en yüksek puanlarını alan gelin 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 15 Nisan Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı dün yine rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finali yaklaşırken heyecanın arttığı yapımda dün yine eğlence dolu anlar yaşandı. Programın sıkı takipçileri ise 15 nisan yarışmacısının kim olduğunu ve kaç puan aldığını merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programında dün Özlem Ersoy ve kaynanası Nadime Ersoy yarıştı. Özlem Ersoy kalabalık menüsünü yetiştirmek için gün boyunca zamanla yarıştı. Eğlenceli dakikaların ekrana geldiği bölümde kaynanalar birçok eleştiride bulundu. Özlem Ersoy günün sonunda kaynanalardan ve Zuhal Topal’dan topla 29 puan aldı.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 16 Nisan Puan Durumu Belli Mi, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. İlgi ile takip edilen yapımda haftanın kazananı bugün belli olacak. İlknur Altaylıgil ve kaynanası Saniye Muçtalı’nın yarışacağı 16 nisan bölümünde yarışmacının puanı ise henüz belli olmadı. Program bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.