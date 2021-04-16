Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Nis 2021 - 21:37

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ankara ve Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Ankara ve Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
# koronavirüs, Kovid-19, sokağa çıkma kısıtlaması, ankara, 17 nisan sokağa çıkma kısıtlaması, 18 nisan sokağa çıkma kısıtlaması, türkiye, başladı

16 Nis 2021 - 21:37 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine taziye ziyareti mask
Şehit Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine taziye ziyareti
Ramo Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Ramo Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Ramo Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 147. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 147. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL