Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Nis 2021 - 23:16

Hakkari'de dereye düşerek şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce dereye düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için tören düzenlendi.

+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce dereye düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Günaydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Günaydın'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.
# hakkari, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, Şehit töreni, Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, yeni, Ramazan, Kovid-19, koronavirüs

16 Nis 2021 - 23:16 AA Hakkari- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beşiktaş-MKE Ankaragücü Maçını Hikmet Karaman Yorumladı: "4 gol var, 4'ünü de biz attık" mask
Beşiktaş-MKE Ankaragücü Maçını Hikmet Karaman Yorumladı: "4 gol var, 4'ünü de biz attık"
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine taziye ziyareti mask
Şehit Piyade Uzman Çavuş Günaydın'ın ailesine taziye ziyareti
Ramo Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Ramo Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Ramo Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL