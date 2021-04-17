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- 17 Nis 2021 - 11:51

Menajerimi Ara 34. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Nisan 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Menajerimi Ara dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Menajerimi Ara dizisi, pazar akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Ali Kurt
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Menajerimi Ara 34. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapımda bir menajerlik ajansında yaşanan macera dolu olaylar anlatılıyor. Dizi pazar akşamları saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Menajerimi Ara Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara geçen hafta 33. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Barış ve Dicle arasında ayrılık gündeme gelirken, Ceyda ise Kıraç’ı bitirmek için önemli bir hamle yapar. Menajerimi Ara dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Barış’ın oynayacağı filmin çekimlerinin Belgrad’da yapılacağı ortaya çıkar. Bu gelişme Dicle’yi çok üzse de Barış’a destek olmaya karar verir. Kıraç ise bu işin arkasında Ceyda’nın olduğunu düşünür ve araştırmaya başlar. Bu sırada Kıraç’ın yönetmenlerinden Ceyhun, yeni çekeceği internet dizisinde Feris’in oyuncusu Ayça Varlıer’in oynamasını ister. Ayça Varlıer projeyi çok beğenir ancak Ceyhun ile aralarında geçmişten gelen sorunlar vardır ve kabul etmek istemez. Menajerler sorunları çözdüklerinin düşünmeye başlarken, Ayça’nın basın toplantısında yaptığı açıklama ortalığın karışmasına neden olur. Ceyda bu olay ile Kıraç’a büyük darbe vurmayı beklerken, Kıraç ise beklenmedik bir hamle ile hem Serkan’ı hem de Ceyda’yı şaşırtır. Bu sırada boşanma işlemlerine başlayan Serkan, Feris’e sürpriz bir evlenme teklifinde bulunur. Bu teklif herkesi mutlu ederken, Dicle öğrendiği bir gerçek ile sarsılır.

Menajerimi Ara Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ise merak konusu oldu. Dizinin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Serkan boşanmadığını Feris’ten saklamaya çalışırken Çınar’ın ise yeni işlerinde büyük bir kriz ortaya çıkar. Dizi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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17 Nis 2021 - 11:51 - Dizi Fragmanları

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