Hercai Dizisi 68. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai Dizisi 68. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Hercai dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda intikamdan doğan zorlu bir aşk hikayesi anlatılıyor. Yapım her hafta pazar akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Hercai Dizisi 67. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai geçen hafta 67. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Umut’un kaçırılması herkesin dünyasını başına yıkarken, Miran oğlunu bulmakta kararlıdır. Hercai heyecan dolu son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Miran ve Reyyan tam bebekleri ile mutlu olacaklarını düşünürken beklenmedik bir gelişme yaşanır. Bu ailenin mutlu olmasına asla izin vermeyecek olan Füsun adamlarına Umut’u kaçırmalarını emreder. Umut’un kaçırılması ile hem Miran hem de Reyyan büyük bir yıkım yaşar. Umut’un yokluğu Reyyan’ı perişan ederken, Miran ise karısına oğlunu bulacağına dair söz verir. Miran Umut’u geri almak için Füsun’a gider ve ne istediğini sorar. Miran’ın anlaşmak istemesi karşısında şok olan Füsun, ondan yerine getirmesi çok zor bir şey ister. Miran hiç düşünmeden kabul eder. Ancak oğlunu geri almasının önünde başka bir engel vardır. Azize bu anlaşmaya izin vermez. Torununu kendi yöntemleri ile geri almak konusun kararlıdır. Ancak Miran için tek önemli şey oğludur ve onu almak için her şeyi göze almıştır.

Hercai Dizisi 68. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Yapımın merakla beklenen 68. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Miran ve Reyyan oğullarına kavuşmanın mutluluğu içindedir. İkisi her şeyin yoluna girmesi ile mutluluklarını yaşarken, Yaren ise yaşadığı acılardan Reyyan’ı sorumlu tutmaya başlar. Hercai dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.