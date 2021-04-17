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- 17 Nis 2021 - 13:48

Tozkoparan İskender 19. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender pazar günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Tozkoparan İskender 19. bölüm izleme linkine ve 19. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Tozkoparan İskender 19. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tozkoparan İskender dizisi macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Olağanüstü yetenekleri olan İskender’in günümüz dünyasında verdiği mücadelelerin anlatıldığı dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Çocuk dizisi olan Tozkoparan İskender geniş bir kitle tarafından ilgi ile takip ediliyor. Ekranların en sevilen yapımı her hafta pazar günleri saat 17.00’da TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender geçen hafta 19. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Kuzgunların geri dönme ihtimali herkesi endişelendirirken, Tayfun ve Duygu’nun başına gelenler ise Mavi Ay’ı çok üzer. Dizi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde İskender’in kapının önüne bırakılmış Kuzgun tüyünü bulması herkesin yeniden endişelenmesine neden olur. Salih ve Mavi Ay Kuzgunların dönmüş olabileceğinin yanı sıra birisinin özellikle İskender ise uğraştığını düşünmeye başlar. Diğer tarafta ise Savaş Fikri’ye naz yaparak neler döndüğünü öğrenmeye çalışır. Savaş’a haksızlık ettiğini düşünen Fikri ise onun istediği her şeyi yapacağına dair söz verir. Mavi Ay ve Kasırga’nın okçuluk müsabakası sırasında Giovanni’nin Tayfun’a söylediği şey herkesi çok şaşırtır. Evlatlık verileceklerini duyan Tayfun ve Duygu hemen babaannelerinin yanına giderler. İskender ve Mavi Ay onlara yardım etmeye karar verir. Ancak bu iş için Kasırga’nın Mavi Ay ile işbirliği yapması gerekmektedir. Mavi Ay konuşmak için Kasırga’nın kulüp odasına gider. Bu esnada Tayfun ve Duygu ise çaresizlik içinde beklemektedir.

Tozkoparan İskender Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Yapımda İskender’in bulduğu tüyün ne anlama geldiği merak ediliyor. Mavi Ay’ın Duygu ve Tayfun’u kurtarmak için yaptığı planının da merakla beklendiği yapım yeni bölümü ile yarın saat 17.00’da ekrana gelecek.

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17 Nis 2021 - 13:48 - Dizi Fragmanları

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