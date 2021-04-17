Kardeşlerim 9. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim 9. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun sevilen yapımlarından Kardeşlerim dramatik hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizinin başrollerinde Celil Nalçakan ve Halil Özgür Sarı yer alıyor. Yapım cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kardeşlerim Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kardeşlerim geçen hafta 8. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin yayınlanan son bölümünde Kenan’ın ölümü herkesin hayatında dengeleri değiştirirken, ne Akif’in ne de kardeşlerin hayatında sular durulmaz. Dizi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kenan’ın ölümü ile herkes için dengeler yeniden değişir. Bu korkunç olaya rağmen Akif, Suzan ve Nebahat arasında sular durulmaz. Bu üçlü savaşmaya devam ederken, kardeşler ise büyük bir felaket ile karşı karşıya kalır. Kardeşler ölümle karşı karşıya kaldıktan sonra yeniden toparlanmaya çalışır. Herkes elinden geleni yaparken Orhan, yeğenlerine ortak bir iş yapmayı teklif eder. Kadir ve Ömer bu teklif ile yeniden umutlanır. Melisa ise Kadir’in Süsen ile arkadaşlığının iç yüzünü öğrenir. Kendisini uzak tutmak için Süsen ile yakınlaştığını öğrenen Melisa, Kadir ile yüzleşmek ister. Bu yüzleşme Kadir’e zor anlar yaşatır. Şengül ise Nebahat’ten alacağı paraları düşünerek bir sürü borca girer. Bu borçlar Orhan ile arasının iyice açılmasına neden olur. Berk’in oynadığı durum Aybike’yi çok zor bir duruma düşürürken, Doruk ile Asiye arasında ise buzlar iyice erimeye başlar.

Kardeşlerim Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin 9. bölüm fragmanında kardeşlerin İstanbul’dan gitmeye karar vermesi şaşkınlık yarattı. Ömer tehlikeli bir işe girişirken, Asiye ise Doruk’un itirafı karşısında şok olur. Kardeşlerim dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.