Sen Çal Kapımı Dizisi 39. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi FİNAL Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sen Çal Kapımı 39. Bölüm (Sezon Finali) FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımı Sen Çal Kapımı eğlenceli hikayesi ve heyecan dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan romantik komedi dizisi cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sen Çal Kapımı Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Sen Çal Kapımı geçen hafta 38. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizide şaşkınlık yaratan gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümünde Serkan’ın hastalığı başta Eda olmak üzere herkesin hayatında dönüm noktası olur. Dizi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Eda gitmeye karar verir. Yaşanan onca şeyden sonra çok yıpranmıştır ve Selin ile yeniden mücadele edecek gücü kalmaz. Ancak Serkan’ın onu bırakmaya niyeti yoktur ve her şeye rağmen Eda’yı durdurmaya gider. Eda ve Serkan hava alanında çok ilginç şekilde karşılaşır. Serkan’ın bayılması ve hastalanması Eda’yı çok kötü etkiler. Gitmek ve kalmak arasında bir seçim yapması gerekir. Serkan’ı o halde bırakmak istemez ve gitmekten vazgeçer. Bunlara rağmen Selin Serkan’dan vazgeçmemek konusunda kararlıdır. Serkan hayatında kaoslardan sıkılmaya başlamışken, bir de hasta olduğunu öğrenir. Bu gelişme onun radikal kararlar almasına neden olur. Serkan’ın kendisine çizdiği yeni yol başta Eda olmak üzere herkesi şaşırtır. Eda ve Serkan yeniden başlamak için bir yola çıkarlar.

Sen Çal Kapımı Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sen Çal Kapımı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından sezon finalinde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizi bu akşam 39. bölümü ile sezon finali yapacak. Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finalinde Eda ve Serkan’ın keyifli bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Eda’nın Serkan’ın hasta olduğunu öğrenmesi her şeyi değiştirir. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.