Zuhal Topal'la Sofrada 586. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 19 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 586. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet ve eğlence dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen program ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Mutfak konusunda birbirinden iddialı isimlerin kıyasıya rekabet ettiği yapımda haftanın birincisi olacak isim merakla bekleniyor. Kimi zaman kahkaha dolu kimi zaman gerilimli dakikaların ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 16.00’da yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen yarışmada her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Programda hergün farklı bir yarışmacı mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Gelinler kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken, kaynanalar ise puanla yapıyor. Zuhal Topal ve kaynanaların verdikleri puanlar ile haftanın birincisi belli oluyor. Gelinlerin zamanla yarıştığı ve en lezzetli yemekleri yapmaya çalıştığı programda kaynanalar puanlama ile kendi gelinlerini birinci yapmaya çalışıyor. Programda haftanın en yüksek puanını alan ve birinci olan isim 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 16 Nisan Puan Durumu Nasıl Oldu, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı 16 nisan günü geçen haftanın finali ile ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri geçen hafta birinci olan ve ödülü kazanan yarışmacıyı merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programında geçen hafta Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 31 puan alan Özlem hanım birinci oldu. Özlem hanım 15 bin liralık ödülü kazanırken, 1 puan ile birinciliği kaçıran Meksina hanım ise programda üzgün ayrıldı. Programda geçen haftanın sonuncusu ise 24 puan ile Şeydanur hanım oldu.

Zuhal Topal’la Sofrada 19 Nisan Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada yeni haftanın ilk yayını ile bugün ekrana gelecek. Programda 19 nisan yarışmacısı ve puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.