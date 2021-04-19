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- 19 Nis 2021 - 10:48

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 686. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Birçok seyirciyi ekranlara kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün belirlenen bir yemek yarışmacılar tarafından yapılmaktadır. Hafta sonunda ise çeyrek altın o hafta içerisinde en çok puan alan yarışmacıya verilmektedir. Gelin ve kaynanaların yer aldığı yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısıma Gelinim Mutfakta 686. Bölüm izle kısmından ulaşabilir ve reklamsız izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışması rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda kahkaha ve eğlence dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden renkli yarışmacıların rekabet ettiği programda günün ve haftanın birincisi olacak isimler merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de lezzetli yemek tarifler öğrendiği program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım halinde yarışıyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerinin sergilediği yarışmada kaynanalar ise jüri üyesi oluyor. Gelinler günün yemeğini en lezzetli şekilde yapmak için çabalarken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve yüksek puanlar vermeye çalışıyor. Eğlence dolu anların yaşandığı programda günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.  Ekranların en çok altın dağıtan programı ilgi ile takip ediliyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 16 Nisan Puan Durumu Nasıl, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı 16 nisan günü geçen haftanın finali ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın finalinde yine heyecan dolu anlar ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri 16 nisan puan durumunu ve ödül alan isimleri merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının son bölümünde günün en yüksek puanını alan isim Ayten oldu. Ayten çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan Seda ise 5 altın bileziği kazandı. Ece geçen haftanın elenen ismi oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Çeyrek Altının Sahibi Kim?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı haftanın ilk yayını ile bugün ekrana gelecek. 19 nisan puan durumunun henüz belli olmadığı yarışma bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.

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19 Nis 2021 - 10:48 - Dizi Fragmanları

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