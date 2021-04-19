Acemi Anneler 131. Bölüm Tek Parça İzle! 19 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 131. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acemi Anneler dizisi macera ve heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizide yakın arkadaş olan 4 kadının aileleri ve dayanışmaları anlatılıyor. Sevilen dizi hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Acemi Anneler Dizisi 130. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler geçen haftanın son bölümü ile 16 nisan günü ekrana geldi. Hafta içi hergün yayınlanan dizinin son bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümünde Sevda ve Orhan Bere’nin sırrını öğrenirken, mektup olayı ise gittikçe karışmaya başlar. Acemi Anneler dizisi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Acemi Anneler dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Sevda ve Orhan, Bere’nin neler karıştırdığını öğrenmek için onu takip ederler. Kızlarının İhsan’ın pastanesinde çalıştığını öğrenince de çok şaşırırlar. Ardından da paraları nasıl harcadığını öğrenirler. Bu durum onları hem çok şaşırtır hem de mutlu eder. Bu sırada Hayat’ın Cenk’e mektup yazığını öğrenen Beyza çok öfkelenir. Dürdane’den duyduklarının da kızgınlığı ile Hayat’a hesap sormaya gider. Beyza ve Hayat’ın konuşmasını Cenk’in duyması ile işler iyice karışmaya başlar. Nil ve Kemal ise Ömer Bey’in teşbihinin imamesini bulmak için harekete geçer. Bu iş için gittikleri evde ise başkalarına yardım ederler. Tesbih’i almak için Nil’lerin evine gelen Ömer ise Tijen ile yüzleşmek zorunda kalır.

Acemi Anneler Dizisi 131. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizi bugün haftanın ilk bölümü ile ekrana gelecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında mektup olayını Sevda’nın da öğrenmesi ile herkes çok üzülürken, gerçek mektup ise ortaya çıkar. Acemi Anneler dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.