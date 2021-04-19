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- 19 Nis 2021 - 15:36

Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni yapımlarından olan Uyanış: Büyük Selçuklu 29. Bölüm full izlemek için haber detayında yer alan videoyu açabilirsiniz. Tarihi en iyi şekilde konu alan, Selçuklu ile ilgili her detayı tek tek, ince ince işleyen en büyük prodüksiyonlar arasında yer alan Uyanış: Büyük Selçuklu Dizisi 29. Bölüm ile birlikte aksiyona hazır olun. İşte detaylar…

Ali Kurt
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Uyanış: Büyük Selçuklu 29. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dönem dizisinin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Ekin Koç yer alıyor. Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Melikşah’ın mücadelelerinin anlatıldığı dizi pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 28. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu geçen hafta 28. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Melikşah’ın gerçekleri öğrenmesi ekrana damga vurdu. Dizinin heyecan dolu son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Hasan Sabah Başulu’yu kaçırmış ve Şelemzar’ı da ele geçirmeyi başarmıştır. Sencer Başulu’nun kaçırılasına ve Livya’nın yaralanmasına neden olan kişinin Efruz olduğunu anlar. Sencer Şelemzar’ın ele geçirildiğini anlayınca Başulu’yu kurtarmak için Hasan Sabah’ın dediğini yapmak zorunda kalır. Bu yüzden Melikşah’a yalan söyleyerek Nizar’in Hilati’ni ondan alır. Sencer’in kendisinden gizli yürüttüğü operasyonu öğrenen Melikşah ise olaya dahil olur ve bir tuzak kurarak Hasan Sabah’ı yenilgiye uğratır. Bunun üzerine Sencer, Melikşah, Tapar ve Nizamülmülk hep beraber saraya dönerler. Ancak asıl mücadele şimdi başlamaktadır. Melikşah ve Başulu yıllar sonra ilk kez birbirlerinin görür. Başulu’nun yaşadığını ve Sencer’in oğlu olduğunu öğrenen Melikşah bunca yıl kendisinden saklanan şeyler için çok sinirlenir. Kendisinden  bu sırrı saklayarak onu padişah yapan Nizamülmülk’ü cezalandırmaya karar verir. Bu sırada Sencer’in yeni veliaht olarak ortaya çıkması tüm Selçuklu hanedanında duyulmaya başlar.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merak edildi. Dizide Melikşah’ın Nizamülmülk’ü nasıl cezalandıracağı ve Sencer’in bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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19 Nis 2021 - 15:36 - Dizi Fragmanları

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