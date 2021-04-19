Maraşlı Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Maraşlı Dizisi 14. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Maraşlı dizisi heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz yer alıyor. Maraşlı’nın intikam için girdiği yolda Mahur ile karşılaşmasının anlatıldığı dizi her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Maraşlı Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı geçen hafta 13. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde yine heyecan ve aksiyon dolu anlar ekrana geldi. Mahur ve Maraşlı uzun sürenin ardından yeniden karşı karşıya gelirken, İlhan’ın yaptıkları ise tüm aileyi tehlikeye atar. Maraşlı dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Maraşlı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde uzun bir aranın ardından Maraşlı ve Mahur yeniden karşı karşıya geldi. Mahur Maraşlı’ya bu kadar zaman nerede olduğunun hesabını sorar. İkisi de ilişkilerinin bundan sonra nasıl devam edeceğini bilemezler. Bu sırada İlhan şirketi kaybettiğini Necati’ye anlatır. Necati ise Aziz’in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. Ancak İlhan’ın olanları anlatmaya cesareti yoktur. Bu sırada Türel ailesi Mahur’un sergisine gitmek için evden çıkarken aldıkları haber ile şok olurlar. Mahur’un hayatı yeniden tehlikededir. Maraşlı her ihtimale karşı Mahur’u korumak için sergiye gitmeye karar verir. Sergide Nevzat canlı bombayı patlatacak kişiye ulaşmaya çalışırken, Maraşlı kısa süre içinde herkesi kurtarmak zorundadır. İşler çığrından çıkmaya başlarken, Maraşlı sürpriz bir hamlede bulunur.

Maraşlı Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Maraşlı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Dizinin 14. bölüm fragmanında Maraşlı ve Necati arasındaki yüzleşme izleyenleri şaşırttı. Mahur ve Maraşlı’nın eğlenceli sahneleri de dikkat çekti. Maraşlı dizisi merakla beklenen 14. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.