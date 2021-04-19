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- 19 Nis 2021 - 16:56

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Nisan 2021 Pazartesi Survivor 73. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla TV 8 ekranlarında devam ediyor. Survivor 2021 73. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 73. bölüm tanıtım fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Survivor 2021 73. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor Türkiye heyecan, rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan program her bölümü ile sosyal medya gündem oluyor. Survivor Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekrana gelen programda bu sezon yine ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ediyor. Dokunulmazlık, ödül, sembol ve iletişim oyunları ile kıyasıya rekabet eden takımlar arasında zaman zaman gerilimli zaman zaman eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Bu sezon birinci olacak ismin merakla beklendiği yarışmanın her bölümü ilgi ile takip ediliyor. Program eğlence dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor.

Survivor Türkiye 18 Nisanda Neler Yaşandı, Haftanın 2. Eleme Adayı Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor Türkiye dün akşam heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı son bölümde takımlar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Programın son bölümünde haftanın ikinci eleme adayı açıklandı. Survivor yine ilgi ile takip edildi.

Survivor Türkiye programının dün akşam ekrana gelen bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyun oynandı. Yüksek tempoda geçen dokunulmazlık oyununda takımlar kıyasıya rekabet etti. Dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler oldu. Ünlüler takımı ise haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için ada konseyinde toplandı. Ada konseyinde kutuya 4 yarışmacının ismi atıldı. Çağrı, Batuhan ve İsmail’in birer oy aldığı akşamda İlayda ise 3 oy ile haftanın ikinci eleme adayı seçildi.

Survivor Türkiye 19 Nisan Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Survivor Türkiye programının ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımda bu akşam ödül oyunu oynanacak. Ödül ve Anlat Bakalım oyunları ile eğlence dolu anların ekrana geleceği Survivor bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.

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19 Nis 2021 - 16:56 - Survivor 2021

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