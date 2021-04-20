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- 20 Nis 2021 - 09:17

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 175. Bölüm Full İzle! 20 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme farklı gündemi ile Show TV ekranlarında saat 15.15'te seyircisiyle buluşacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 20 Nisan 2021 kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 20 Nisan 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. İlgi ile takip edilen yapımda suçlular ve mağdurlar arasında hesaplaşmalar ve yüzleşmeler ekrana geliyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni bölümleri ile hafta içi hergün saat 15.15’te ekrana geliyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 174. Bölümde Neler Yaşandı, 19 Nisanda Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine birçok farklı gündem ekrana taşındı. Program son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde kavuşmalar ve yüzleşmeler yaşandı. Programa çocuklarından ayrı bırakıldığı için katılan Burcu hanım aylar sonra çocuklarını gördü. 3 yıldır görmediği çocuklarına sarılan Burcu hanım duygusal anlar yaşadı. Burcu hanım gözyaşlarını tutamazken yayında da duygu dolu anlar ekrana geldi. Programın dün ekrana gelen bölümünde İsmail Şeker hakkında çarpıcı iddialarda bulunduğu eşi ile büyük yüzleşme yaşadı. Eşinin kendisinin 84 kişi ile aldattığını iddia eden İsmail Şeker’in büyük yüzleşmesinde gerilimli anlar ekrana geldi. Eşi ise hakkındaki iddiaları reddediyor. Programın çarpıcı gündemleri arasında yer alan ve Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen çöp ev olayında da yeni gelişmeler yaşandı. Belediye ekipleri çöp evi temizlemek için olaya dahil oldu. Didem Arslan Yılmaz çöp evin temizlendiği anları ekrana getirdi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 175. Bölümde Hangi Gündemler Ekrana Gelecek?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında dün ekrana gelen çarpıcı gündemlerin ardından programın yeni bölümünde konuşulacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımda bugün İsmail Şeker ve eşi gündem olmaya devam edecek. İkisi arasında yüzleşmenin yaşanacağı yeni bölümde farklı gündemler de izleyenlerle buluşacak. Program bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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20 Nis 2021 - 09:17 - Dizi Fragmanları

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