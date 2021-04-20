Doya Doya Moda All Star 20 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 27. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 27. Bölüm 20 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen moda yarışmasında birbirinden iddialı isimler performanslarını sergiliyor. Eğlence ve kahkaha dolu anların ekrana geldiği yapımda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu yapım hafta içi hergün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerinin değerlendiriyor. Programda büyük beden 7 kadın hergün farklı bir konsept ile podyuma çıkıyor. Birbirinden renkli kombinleri ile en yüksek puanlar almak için çabalayan yarışmacılar, haftanın hergünü kıyasıya rekabet ediyor. Hergün alınan puanların çok önemli olduğu yarışmada cuma günleri haftanın birincisi olan isim açıklanıyor. Jüriden en yüksek puanları alan ve birinci olan yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 19 Nisan Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Doya Doya Moda programı dün yeni haftanın ilk bölümü ile ekrana geldi. Programın son bölümünde yarışmacılar yine rekabet dolu anlar yaşandı Programın sıkı takipçileri 19 nisan puan durumunu ve birinci olan ismi merak ediyor.

Doya Doya Moda programında dün günün birinciliğini iki yarışmacı paylaştı. Jüriden 15 puan alan Betül ve Rümeysa günün birincisi oldu. Onları 14 puan ile Su ve Ferdanur takip etti. Birben ise 9 puan ile sonuncu oldu.

Doya Doya Moda 20 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programında 20 nisan puan durumu ve günün birincisi henüz belli olmadı. Sevilen program yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.