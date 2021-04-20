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- 20 Nis 2021 - 10:04

Zuhal Topal'la Sofrada 587. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 20 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 587. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Zuhal Topal'la Sofrada 587. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Rekabet ve eğlence dolu anların ekrana geldiği yapım üçüncü sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İlk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda kimi zaman gerilimli kimi zaman ise eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Program hafta içi hergün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım halinde rekabet ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise Zuhal Topal ile beraber jüri üyesi oluyor. Gelinlerin kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde hazırlamak için rekabet ettiği programda kaynanalar ise kendi gelinlerinin birinci yapmak için puanlama yapıyor. Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanları alan yarışmacı haftanın birincisi oluyor. Haftanın birincisi olan gelin 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 19 Nisan Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok takip edilen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programda bu hafta yarışacak isimler açıklandı. Yarışmacıların tanıtıldığı ilk bölümde haftanın ilk yarışmacısı da performansını gösterdi. Programın sıkı takipçileri 19 nisan yarışmacısını ve puan durumunu merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün yayınlanan bölümünde Hülya Karaca Ataş ve kaynanası Nermin Ataş yarıştı. İlk gün yarışan ikili günün sonunda Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 28 puan aldı.

Zuhal Topal’la Sofrada 20 Nisan Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programına 20 nisan günü Emine Kırma ve kaynanası Cemile Kırma yarışacak. Yarışmacı Emine Kırma’nın puanı ise henüz belli olmadı. Program bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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20 Nis 2021 - 10:04 - Dizi Fragmanları

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