Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 687. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışması eğlence ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana izleyenlerden beğeni toplayan yarışmada kahkaha dolu anlar ekrana geliyor. Birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği yarışmada günün ve haftanın birincisi olacak isimler merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de lezzetli yemek tariflerinin öğrendiği program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinler mutfaktaki hünerlerinin sergilerken, kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber puanlama yapıyor. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor. Kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya be yüksek puanlar toplamaya çalışıyor. Ekranların en çok altın dağıtan yarışmasında günün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan isim ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Nisan Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yeni haftanın ilk bölümü ile ekrana geldi. Geçen hafta elenen Ece yerine yeni yarışmacının katıldığı programda yine heyecan dolu anlar ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri 19 nisan günü çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 nisan günü Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanı Esra aldı. 22 puan alan Esra çeyrek altının sahibi oldu. Dudu 15 puan ile ikinci olurken, 14 puan alan Seda ise üçüncü oldu. Ayten 12 puan ile son sırada yer aldı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 20 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında 20 nisan puan durumu ve günün birincisi olan isim henüz belli değil. Program bugün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.