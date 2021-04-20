Acemi Anneler 132. Bölüm Tek Parça İzle! 20 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 118. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımın her bölümü izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Yakın arkadaş olan 4 kadının aile hayatlarının ve dayanışmalarının anlatıldığı yapımda macera ve heyecan dolu sahneler ekrana geliyor. Acemi Anneler hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Acemi Anneler Dizisi 131. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler dün 131. bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın son bölümünde Cenk gerçekleri öğrenirken, Jasmin ise evlilik işini hızlandırmaya çalışır. Mektup olayı kızlar arasında ise farklı yanlış anlaşılmalara neden olur. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Acemi Anneler dizisinin son bölümünde Cenk, mektup olayının gerçeğini öğrenir. Hayat’ı herkesin gözünde temize çıkarmanın yolunu aramaya başlar. Bu sırada Jasmin ise evlilik işlerinin hızlandırmaya çalışır. Hayat Tijen’e destek olmaya için yeni yollar ararken, Cenk ve Jasmin’i nikah dairesinin önünde görür ve yeniden yıkılır. Jasmin gibi Melahat de bir an önce evlenmek ister. İşleri hızlandırmak için Dürdane’yi de yanına alarak Rıza’yı görmeye gider. Rıza ise Nüpelda’ya iş bulmak için çalışmalara başlamıştır. Orhan cephesinde de işler çığrından çıkmaya başlar. Tarık organize ettiği Ramazan eğlencesinde ihtiyar heyetini Orhan’ın ayarlamasını ister. Ancak işler yine beklenmedik bir yere doğru gitmeye başlar. Nil Beyza ve Ceren’i bir araya getirmeye çalışır. Beyza ise Aysun’un oyunu yüzünden Sevda’nın her şeyi Ceren’den öğrendiğini düşünmeye başlar.

Acemi Anneler Dizisi 132. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin dün yayınlanan son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Cenk ve Hayat’ın yüzleşmesi dikkat çekti. Acemi Anneler merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.