Survivor 2021 Tek Parça İzle! 20 Nisan 2021 Salı Survivor 74. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 74. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen programda ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık, sembol, ödül ve iletişim oyunlarını kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Survivor Türkiye programı her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Survivor Türkiye 19 Nisanda Neler Oldu, Ödül Oyununu Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor Türkiye dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Her bölümü merakla takip edilen yapımda dün ödül ve sembol oyunları ekrana geldi. Heyecan ve rekabet dolu son bölüm ilgi ile takip edildi.

Survivor Türkiye programının dün akşam ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ilk olarak ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takıma adada 3 gün boyunca kullanabileceği içi kahvaltılık ve sebze meyve dolu buzdolabı verileceği açıklandı. Bununla beraber kazanan takımın lüks otomobille villaya gitme ve orada bir gece geçirme hakkı kazanacağı açıklandı. İnanılmaz ödüllerin verileceği oyun için takımlar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun bayrak yarışına kalması ile ünlüler takımından İsmail ve İlayda, gönüllüler takımından ise Ayşe ve Reşat bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışını kazanan gönüllüler takımı büyük ödüllerin sahibi oldu. Ödül oyununun ardından yarışmacılar sembol oyunu için bireysel olarak karşı karşıya geldi. Melis ve İsmail sembolü kazanan isimler oldu. Yanlarına alacakları 3’er kişi ile beraber sosisli penne yeme hakkı kazandılar.

Survivor Türkiye 20 Nisan Tanıtımı Yayınlandı Mı, Elenen İsim Kim Olacak?

Survivor Türkiye programının dün ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yeni bölüm merakla bekleniyor. Programda bu akşam her hafta olduğu gibi eleme adayı açıklanacak. İlgi ile takip edilen programda SMS birincililerini seçileceği ve elenen adayın belli olacağı yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Survivor bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.