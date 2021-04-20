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- 20 Nis 2021 - 17:34

Masumlar Apartmanı Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 30. Bölüm izle seçeneği ile 30. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

Ali Kurt
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Masumlar Apartmanı Dizisi 30. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Psikolojik derinlik sahibi anlatımı ile izleyenlerden beğeni toplaya yapımın başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisi salı akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 29. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı geçen hafta 29. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Neriman’ın içine düştüğü durum herkesi korkuturken, İnci ise yardım için her elini uzattığında Safiye’yi karşısında bulur. Masumlar Apartmanı dizisi son bölümü ile izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Neriman’ın kaçma girişiminde bulunması başta Han olmak üzere herkesi şok eder. Safiye yaşananlar karşısında krize girer. Evde herkes için gerilim artar. İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği gerçek işlerin seyrini değiştirir. Han duruma müdahale eder. Bu sırada Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğrattığı için hem de ona ulaşamadığı için çok üzgündür. Gülben’in yaşadığı sorunu çözüm bulmak isteyen İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Her zamanki gibi karşısında Safiye’yi bulur. Bu sırada Han’ın doktoru Yağmur, eski hastalarından biri ile kötü bir karşılaşma yaşar. Bunu gören Han’ın canı sıkılır. Esra ise Esat’a ulaşamaz ve onun için endişelenmeye başlar. Han’ın Esat’a bir şey yapmasından şüphelenir. Kafasındaki şüphe onu çok korkutur ama yine de üstüne gitmeye karar verir.

Masumlar Apartmanı Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı dizisini geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanları da yayınlandı. 30. bölüm fragmanında Esra, Han’ın depoda sakladığı kişiyi bulmaya çalışırken, doktor ise Han ile ilgili yeni şeyler keşfetmeye başlar. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

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20 Nis 2021 - 17:34 - Dizi Fragmanları

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