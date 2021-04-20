Hekimoğlu Dizisi 46. Bölüm Full İzle Kanal D! 20 Nisan 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hekimoğlu Dizisi 46. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Hekimoğlu dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Dünyaca ünlü bir doktor olan Ateş ve ekibinin maceralarının anlatıldığı yapımın başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Okan Yalabık yer alıyor. Dizi salı akşamları ekrana geliyor.

Hekimoğlu Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Hekimoğlu geçen hafta 45. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Ateş bir yandan zorlu bir vaka ile uğraşırken diğer yandan ise Orhan ile arasındaki gizemli durumu açıklığa kavuşturmaya çalışır. Bu sırada Mehmet Ali’nin istifa etmesi herkesi çok etkiler. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde başarılı bir karateci olan Merve antrenman sırasında öksürük krizine girer. Hiçbir darbe almamasına rağmen ağzından kan gelmeye başlar. Bu durumun üzerine aniden hastaneye kaldırılır. İlginç bir vaka olan Merve ile Ateş ve ekibi ilgilenecektir. Ancak Merve’nin bir bozulan bir düzelen sağlık durumu Ateş’i zora sokar. Bunun üzerine Merve’nin pimpirikli annesi de işleri zorlaştırır. Hekimoğlu bir yandan bu vaka ile uğraşırken diğer yandan da Orhan ile uğraşmaya başlar. Ateş’in yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Orhan, sıra dışı bir çözüm bulur. Bu sırada Ateş de Orhan için farklı planlar yapmaktadır. İkili arasında av ve avcı çatışması devam ederken Ateş hem vakayı nasıl çözeceğini hem de Orhan’la nasıl anlaşacağını bulur. Mehmet Ali’nin istifa konusunda kararlı olması ise başta Ateş olmak üzere herkesi kötü etkiler.

Hekimoğlu Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Hekimoğlu dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.