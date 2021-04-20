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- 20 Nis 2021 - 17:45

Baraj Dizisi 36. Bölüm Full İzle FOX TV! 20 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 36. Bölüm izle, Baraj son bölüm izle, Baraj 36. Bölüm fragmanı izle araştırması yapan kişiler için hazırladığımız Baraj 36. Bölüm izle makalemizle birlikte dizideki tüm önemli anları sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda dizinin tamamını da tek parça olarak izlemenizi sağlıyoruz. Baraj 36. Bölüm tek parça izle seçeneğinden faydalanarak diziyi izlemek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz…

Ali Kurt
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Baraj 36. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Baraj dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün yer aldığı yapımda bir aşk üçgeni anlatılıyor. Dizi salı günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Baraj Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj geçen hafta 35. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümüne yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Bahar ve Nazım arasında iplerin koptuğu son bölümde Tarık’ın da başı belaya girmek üzeredir. Baraj dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nehir ve Alihan arasındaki yakınlık Nazım’ın hiç hoşuna gitmez. Alihan’ın kötü bir niyeti olduğunu düşünür ve onu Nehir’den uzak tutmak ister. Nehir ise Alihan ile yaptığı anlaşmayı herkesten saklamaya çalışır. Nazım Nehir’in onu uzak tutmak için gösterdiği tüm çabaya rağmen Alihan’ın neler karıştırdığını öğrenmek ister ve araştırmalarına başlar. Bu sırada Tarık da hala Nehir’i düşünmektedir. O da Alihan’ın peşine düşer. Tarık Alihan’ın evli olduğunu öğrenir ve gerçekleri Nehir’e kanıtlar. Bir kere daha kandırıldığı için çok üzgün olan Nehir’in artık mücadele edecek gücü kalmamıştır. Bu yorgunlukla kendisini, onu çok seven Tarık’ın kollarına bırakır. Bu Nazım ile aralarına yeni duvarlar örer. Bu sırada Halit ise Zahra’nın aslında başkasına aşık olduğunu öğrenir. Bu kişiyi bulmaya ve öldürmeye yemin eder.

Baraj Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın son bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin 36. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Nehir’in kaçırılması dikkat çekti. Nehir’i kurtarmak için harekete geçen Nazım, yine hayatını tehlikeye attı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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20 Nis 2021 - 17:45 - Dizi Fragmanları

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