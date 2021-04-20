Baraj Dizisi 36. Bölüm Full İzle FOX TV! 20 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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İkinci sezonu ile yayın hayatına devam eden Baraj dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün yer aldığı yapımda bir aşk üçgeni anlatılıyor. Dizi salı günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.
Baraj Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj geçen hafta 35. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümüne yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Bahar ve Nazım arasında iplerin koptuğu son bölümde Tarık’ın da başı belaya girmek üzeredir. Baraj dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.
Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nehir ve Alihan arasındaki yakınlık Nazım’ın hiç hoşuna gitmez. Alihan’ın kötü bir niyeti olduğunu düşünür ve onu Nehir’den uzak tutmak ister. Nehir ise Alihan ile yaptığı anlaşmayı herkesten saklamaya çalışır. Nazım Nehir’in onu uzak tutmak için gösterdiği tüm çabaya rağmen Alihan’ın neler karıştırdığını öğrenmek ister ve araştırmalarına başlar. Bu sırada Tarık da hala Nehir’i düşünmektedir. O da Alihan’ın peşine düşer. Tarık Alihan’ın evli olduğunu öğrenir ve gerçekleri Nehir’e kanıtlar. Bir kere daha kandırıldığı için çok üzgün olan Nehir’in artık mücadele edecek gücü kalmamıştır. Bu yorgunlukla kendisini, onu çok seven Tarık’ın kollarına bırakır. Bu Nazım ile aralarına yeni duvarlar örer. Bu sırada Halit ise Zahra’nın aslında başkasına aşık olduğunu öğrenir. Bu kişiyi bulmaya ve öldürmeye yemin eder.
Baraj Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Baraj dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın son bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin 36. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Nehir’in kaçırılması dikkat çekti. Nehir’i kurtarmak için harekete geçen Nazım, yine hayatını tehlikeye attı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
20 Nis 2021 - 17:45 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.