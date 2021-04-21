Benim Adım Melek Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek 62. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Benim Adım Melek dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı yapım çocukları için mücadele eden bir annenin hikayesini anlatıyor. Dizi çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Benim Adım Melek Dizisi 61. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek geçen hafta 61. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde İkra’nın ölümü herkesin hayatında büyük darbe yaratırken, katilin Alpay olması ise yeni bir felaketin kapısını aralar. Benim Adım Melek dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Zeynel kardeşi İkra’yı daha kavuşamadan kaybetmiştir. Kerem duygularını bile açamadığı İkra’nın ölümü karşısında şok yaşar. Mithat ise tanık olduğu cinayet esnasında aldığı yaralar nedeni ile ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Bu olay herkesi çok üzerken, katilin kim olduğu ise merak edilir. Melek ve Halil hastane ile karakol arasında mekik dokumaya başlarlar. Bir yandan Mithat’ın yanında olurken diğer yandan ise katilin yakalanması için ellerinden geleni yaparlar. Bu sırada Alpay’ı kaçıran Kenan ise ne yapacağı konusunda kararsızdır. Alpay bile işlediği cinayeti kabul edemez. Funda her şeyden habersiz Alpay’ın dönmesini bekler. Ona ulaşamadıkça da Kenan’ı aramaya başlar. Tüm bu karmaşanın içinde Ömer’in aldığı yeni karar Defne’yi çok üzerken, Kerem ise aşık olduğu kızı öldürenin babası olduğunu öğrenir.

Benim Adım Melek Dizisi 62. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından Kenan’ın Alpay’ı ele verip vermeyeceği ve Kerem’in babası ile ilgili gerçek karşısında ne yapacağı merak edildi. İlgi ile takip edilen dizinin 62. bölüm fragmanı da yayınlandı. Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.