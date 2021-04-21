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- 21 Nis 2021 - 11:32

Sadakatsiz Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 27. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Sadakatsiz 27. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi heyecan ve gerilim dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Aldatılan bir kadının intikam hikayesinin anlatıldığı dizi her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Sadakatsiz Dizisi 26. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz geçen hafta 26. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Derin’in başına gelenlerin arkasındaki neden ortaya çıkarken, Asya’nın kaçırılması ise şaşkınlık yarattı. Sadakatsiz dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Derin’in nerede olduğu konusunda hiçbir iz bulmayan Volkan, Didem’in bir şeyler biliyor olabileceğini düşünür. Selçuk ile beraber Didem ile konuşmaya gider. Bu sırada ise tüm yaşananların Derin’in bir oyunu olduğunu anlar. Volkan öğrendiklerini anlatmak için Asya’nın yanına gider. Cavidan da Asya ile beraberdir. Volkan bunların oyun olduğuna inansa da herkes Derin’i aramaya devam eder. Bu sırada Derin ise Asya’nın eski hastası Faruk ve eşi Nazan’ın yanındadır. Kendisini Asya’nın koruyucu meleği olarak gören Faruk, onu korumak için Derin’i kaçırmış ve bir çiftlik evine saklamıştır. Bu sırada Selçuk annesinin yanına gider ve beklenmedik bir tablo ile karşılaşır. Annesi ölmüştür. Nil ve Selçuk çok üzgündür ve Asya onları yalnız bırakmak istemez. Eve dönüş yolunda ise beklenmedik bir olay yaşanır. Faruk Asya’yı da kaçırır ve Derin’in yanına götürür. Ayıldığında karşısında Derin’i gören Asya büyük bir şok yaşar.

Sadakatsiz Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizini yen bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek.

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21 Nis 2021 - 11:32 - Dizi Fragmanları

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