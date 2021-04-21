Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk’ün yer aldığı yapım gerçek bir yaşam hikayesini anlatıyor. Dizi çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 39. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir geçen hafta 39. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Zeynep’ten intikam almak isteyen Gülbin, planlarını işleme koyarken, Barış ise Zeynep’in yanında olmak konusunda kararlıdır. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde ailelerin gençleri yastan çıkarmak için kurdukları plan tıkır tıkır işlemektedir. Herkes normal hayatına dönmeye başlar. Bu sırada Nermin hanım şirketin başına Zeynep’in geçmesini ister. Zeynep Barış ve Nesrin’in desteği ile bu teklifi kabul eder. Barış da şirkette hukuk danışmanı olarak yer alacaktır. Gülbin, Nesrin ismi ile Zeynep’in hayatına sızmaya devam eder. Gerçek kimliğini açıklamak için doğru zamanı bekleyecektir. Zeynep patronluğunun ilk gününde çok heyecanlıdır. İlk gün Nesrin abisi olarak tanıttığı Tarık’ı Zeynep ile tanıştırmaya getirir. Herkes sevse da Barış bu adamdan negatif elektrik almıştır ve ona güvenmek istemez. Nesrin ve Tarık, Zeynep’in hayatını altüst edecek planlar hazırlarken, Barış ise Zeynep’e zarar vermelerine izin vermeyecektir. Bu sırada Nuh’un restoran planı Cemile ile aralarının açılmasına neden olur. Herkes mutlu olmaya başlarken Cemile abisinin yokluğuna alışamaz ve gitmeye karar verir.

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanında Zeynep ve Nesrin arasındaki yakınlaşma artarken, Barış ise Tarık hakkında araştırma yapar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.