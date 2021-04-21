Masumiyet Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Masumiyet Yeni bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumiyet 9. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Masumiyet heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı yapımda sonu şiddetle biten bir aşkın, üç aile arasında başlattığı savaş anlatılıyor. Sevilen yapım her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Masumiyet Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet geçen hafta 8. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Bahar ve Harun tuzağa düşürüldüklerini anlar. Bu gelişme Bahar’ın radikal adımlar atmasına neden olurken, Ilgazlar cephesinde ise işler karışır. Masumiyet dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Harun, Hale’nin onu tuzağa düşürdüğünü anlar. Ancak Bahar bunu kabul etmez. Timur Bahar’a öyle bir oyun oynar ki Bahar Harun’a olan güvenini kaybeder. Bu olayların ardından Bahar mahkemede kızının davasını satmakla suçlanır. Bu olay onun da gerçekleri görmesinin sağlar. Bahar hem Timur’dan boşanmak için hem de Ela’nın İlker’i aklayan ifadesini bozmak için harekete geçer. Mahkemede annesine yapılanlara dayanamayan Ela ise ona yardım etmek ister. Bahar’ın Ela’yı psikiyatri heyetine sokmak istemesi Ilgaz cephesinde işlerin karışmasına neden olur. Bu sırada İlker ise sınırlarını zorlamaya devam eder. Ela annesine yardım etmek için yeni bir adım atarken, bu adım onu İlker’e götürür. İlker yeniden Ela’nın dengesinin bozarken, Ilgaz ailesi ise büyük bir krizin içindedir.

Masumiyet Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merakla beklenmeye başlandı. Yapımın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında İsmail’in yaşananlar gördüğünü iddia etmesi İlker’i köşeye sıkıştırırken, Harun ve Bahar ise ortak hareket etmeye karar verir. Dizi merakla beklenen 9. bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV’de ekrana gelecek.