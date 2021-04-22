Acemi Anneler 134. Bölüm Tek Parça İzle! 22 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 134. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Acemi Anneler ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Acemi Anneler 134. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Acemi Anneler 134. Bölüm izle, makalemizle birlikte Acemi Anneler son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Acemi Anneler 134. Bölüm…
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Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acemi Anneler dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Heyecan ve macera dolu sahnelerin ekrana geldiği yapımda yakın arkadaş olan 4 kadının aile hayatları ve dayanışmaları anlatılıyor. Sevilen dizi hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor.
Acemi Anneler Dizisi 133. Bölümde Neler Yaşandı?
TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler dün 133. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan her bölümü ile izleyenlerden beğeni toplayan dizinin son bölümünde Ceren ve Beyza’nın arasında gerilim devam ederken, Cenk ise mektupla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.
Acemi Anneler dizisinin son bölümünde Beyza ve Ceren’in arasının bozulması herkesi çok üzer. Kızlar bu sorunu çözmek için harekete geçer ve Beyza’ya Ceren’in hasta olduğunu söylerler. Ancak Aysun yine boş durmaz ve Beyza’ya ona oyun oynadıklarını anlatır. Bu plan işe yaramasa da Ceren’in vazgeçmeye niyeti yoktur. Arkadaşlığını geri kazanmak konusunda kararlıdır. Bu sırada Hacivat ve Karagöz oyununun hazırlıkları da devam eder. Orhan Tarık’ı kırmadan oyunu daha eğlenceli hale getirmenin bir yolunu arar. Ancak İhsan buna izin vermez. İhsan’dan Orhan’ın oyun hakkında olumsuz düşünceleri olduğunu öğrenen Tarık ise çok kırılır. Tüm bunların içinde Cenk ise mektubu Hayat’ın yazmadığını kanıtlamaya çalışır. Cenk Jasmin’in mektubu kime yazdırdığını öğrenmek için onu takip etmeye başlar. Suçsuz olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Hayat da ona yardım eder.
Acemi Anneler Dizisi 134. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin 134. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Orhan Tarık’ın kalbini kırdığı için üzülürken, Dürdane ise Jasmin’in hareketlerinden rahatsız olmaya başladığı görüldü. Acemi Anneler merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.
22 Nis 2021 - 11:02 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.