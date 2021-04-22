Survivor 2021 Tek Parça İzle! 22 Nisan 2021 Perşembe Survivor 75. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 75. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor Türkiye rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yarışmada bu sezon yine ünlüler ve gönüllüler takımları mücadele ediyor. Survivor Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Survivor Türkiye 20 Nisanda Neler Yaşandı, Elenen İsim Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor son bölümü ile 20 nisan günü ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İletişim oyununun oynandığı 20 nisan programında ada konseyi eleme için toplandı. Survivor son bölümde Merve Aydın’ın sağlık durumu belli olurken, İsmail Balaban’ın aldığı ceza da açıklandı. Programın son bölümü yine merakla takip edildi.

Survivor Türkiye programının ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Whatsapptan sevdikleri ile mesajlaşmak için kıyasıya rekabet eden takımlar arasından ünlüler takımı kazanan oldu. Programda prodüksiyon ekibinden birinin yemeğini yediği öğrenilen İsmail Balaban’ın cezası belli oldu. İsmail Balaban üç oyuna katılmama ve üç ödülden faydalanmama cezası aldı. Merve Aydın’ın sağlık durumunun da açıklandığı son bölümde SMS birincileri Reşat ve İsmail’i eleme postasına gönderdi. Dora, Reşat, İsmail ve İlayda’nın eleme postasında yer aldığı son bölümde yarışmaya veda eden isim ise Reşat oldu. Elendiğinin açıklanması üzerine çok üzülen Reşat gözyaşlarını tutamadı.

Survivor Türkiye 22 Nisan Tanıtımı Yayınlandı Mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Survivor Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünün ardından programın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Programın bugün ekrana gelen bölümü ile yeni hafta başlayacak. Yeni bölümde takım kaptanları seçilecek ve yeni haftanın ilk ödül oyunu ekrana gelecek. Survivor Türkiye merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.