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- 22 Nis 2021 - 12:08

Akrep Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 22 Nisan 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonda Star TV ekranlarının sevilen dizisi Akrep bu akşam ekranlarda olacak. Akrep 19. bölüm full izleme linkine ve 19. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Akrep 19. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Akrep dizisi heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda bir anne ve kızı arasındaki savaş anlatılıyor. Dizi her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Akrep Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Akrep, geçen hafta 18. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Ferda ve Perihan’ın zor duruma düştüğü son bölümde Ahmet’i bekleyen büyük bir tehlike ortaya çıkar. Akrep dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınır. Ferda ve Perihan karşılıklı nezaretlerde ne yapacaklarını düşünürken, onları görmeye giden Ayşem ise Ahmet’ten kurtulmak için beraber hareket etmeleri gerektiğini söyler. Perihan işbirliği için Ferda’ya şart koşar. Merve’nin kaçırılması ve Fikret’in öldürülmesi ile ilgili her şeyi polise anlatırsa işbirliği yapacağını söyler. Ahmet’i hayatlarından çıkarmak konusunda kararlı olan Perihan, Aras’tan da ondan şikayetçi olmasını ister. Bu sırada çıkan çatışmada Efe, Ayşem’i korumaya çalışırken yaralanır. Onu kendi evine götüren Ayşem Merve’ye haber verir. Merve her ne kadar Ahmet’le çalıştığı için Efe’ye kızgın olsa da yanına gider. Ancak yanında kalması için Efe’nin Ahmet’i ihbar etmesini ister. Efe Merve’ye olan aşkı ile Ahmet’e olan sadakati arasında seçim yapmak zorunda kalır.

Akrep Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akrep dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ahmet’in içeri atılması dikkat çekerken, Perihan’ın bu konuda yaptığı hamle ise Ferda ise yeniden iplerin gerilmesine neden olur. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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22 Nis 2021 - 12:08 - Dizi Fragmanları

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