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- 23 Nis 2021 - 09:58

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 178. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme farklı gündemi ile Show TV ekranlarında saat 15.15'te seyircisiyle buluşacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 23 Nisan 2021 kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 23 Nisan 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. Suçlular ve mağdurlar arasında yüzleşmelerin yaşandığı programda akıl almaz olaylar ekrana geliyor. Gündüz kuşağının sevilen programı çarpıcı gündemleri ile hafta içi hergün saat 15.15’te ekrana geliyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 22 Nisanda Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlene yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı dün yine birçok farklı olayı ekrana taşıdı. Çapıcı gündemleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda dün kayıp, dolandırıcılık ve aldatılma olayları konuşuldu. Programın son bölümü yine ilgi ile takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde uzun süredir kayıp olan Musa Çiftçi gündem olmaya devam edildi. 48 gündür kendisinden haber alınamayan Musa Çiftçi’nin küçük oğlu yine programa konuk oldu. Musa Çiftçi’ni oğlu babasını uzun zamandır görmediğini, kaybolduğu gün ne yaptığını anlattı. Evlerindeki gizli kapının ekrana gelmesi ise şaşkınlık yarattı. Musa Çiftçi’nin evindeki gizli kapının kimler tarafından kullanıldığı merak edildi. Programın son bölümünde sahte damat Kaan da yeniden gündem oldu. Kaan Bey’in daha önceden dolandırdığı mağdurların da ekrana geldiği olayda mağdurlar yaşadıklarını anlattı. Programın diğer gündemi ise Ersin Antal oldu. Eşinin evden kaçtığını iddia eden Ersin Bey, onu bulmak için yayına katıldı. Eşi ile 7 yıldır evli olduklarını açıklayan Ersin Bey,  bu süreçte eşinin kendisini arkadaşları ile 4 defa aldattığını açıkladı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 23 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının son bölümünde yaşananların ardından programın yeni gündemleri merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen programda bugün Ersin Bey ve eşi gündem olmaya devam edecek. Birbirinden çarpıcı yeni olayların da ekrana geleceği program bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.

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23 Nis 2021 - 09:58 - Dizi Fragmanları

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 178. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
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